Xbox Series X, cambiano le cover dei giochi: addio bollino gigante

Subito dopo il ricchissimo Xbox & Bethesda Showcase, i rivenditori internazionali hanno dato il via ai preorder di alcuni dei numerosi videogiochi presentati durante la trasmissione. Fin qui nulla di sorprendente, ma non abbiamo potuto fare a meno di notare un importante cambiamento...

A quanto pare, a quasi sette mesi dal lancio delle sue console di nuova generazione, Microsoft ha preso la decisione di modificare le cover delle versioni fisiche dei suoi giochi. Come potete vedere nelle immagini allegate a questa notizia, la casa di Remond ha optato per un sostanziale snellimento, in modo da lasciare più respiro agli artwork dei giochi e rendere più leggibili le informazioni: il grosso bollino "Ottimizzato per Xbox Series X" è stato rimosso, la barra verde in cima è stata ridotta fino a farla diventare un piccolo logo in alto a sinistra, affiancato dai nomi delle console compatibili su sfondo bianco.

Cosa ve ne pare? Vi piacciono le nuove cover dei giochi Xbox Series X|S? Nella galleria in calce a questa notizia potete trovare le copertine di Halo Infinite (in uscita durante le festività alla fine del 2021), Forza Horizon 5 (fissato per il 9 novembre) e Microsoft Flight Simulator (atteso per il 27 luglio sollo su next-gen).