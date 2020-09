Xbox Series X: problemi ai preordini in tutto il mondo, esaurita su Amazon Italia

Dopo aver sganciato una vera e propria bomba annunciando l'acquisizione di Bethesda, Microsoft ha ufficialmente aperto i preordini di Xbox Series X e Xbox Series S, in uscita il prossimo 10 novembre.

Probabilmente l'annuncio di ieri ha ulteriormente esacerbato la fame di next gen, visto che Xbox Series X sta andando a ruba in tutto il mondo. I nostri colleghi d'oltreoceano stanno avendo molti problemi nel prenotarla: stando a quanto riferito da Polygon, GameStop ha implementato un sistema di code, ma nonostante le attese prolungate non c'è verso di assicurarsi una console. Secondo un report, GameStop avrebbe a disposizione poche unità. Sul sito ufficiale di Microsoft e su Amazon.com la pagina dei preordini non carica, mentre Walmart fa mettere la console nel carrello per poi restituire un errore. Sul sito di Target non succede nulla quando si preme il tasto "pre-order", e Best Buy non ha ancora dato il via alle prenotazioni. Le stesse esperienze sono state vissute dai membri della redazione di Twinfinite. Secondo molti, parte del caos sarebbe causato dai bot, che si accaparrano le console in brevissimo tempo per poi rimetterle in vendita a prezzi maggiorati. Il giornalista Jason Schreier non s'è lasciato sfuggire l'occasione di lanciare una frecciatina: "Forse Microsoft avrebbe dovuto spendere 7,5 miliardi di dollari in un sistema per i pre-ordini", riferendosi alla cifra messa sul piatto per Bethesda.

In Australia è andata sold-out in tempo record (appena 20 minuti!) e sembra che le scorte stiano finendo anche nel Regno Unito. E in Italia, invece? Mentre vi scriviamo, Xbox Series X risulta esaurita sia sul sito ufficiale di Microsoft, sia su Amazon.it. Mediaworld, Unieuro e GameStop, invece, ce l'hanno ancora a disposizione. Xbox Series S, invece, risulta ancora disponibile più o meno dappertutto nel nostro paese. A voi com'è andata? Siete riusciti a prenotare una console?