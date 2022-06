Xbox Series X, ancora carenze per l'intero 2022: parla il CFO di Xbox

Nonostante le distribuzioni di Xbox Series X e PlayStation 5 si siano fatte leggermente più frequenti nel corso degli ultimi mesi, riuscire ad aggiudicarsi una console di nuova generazione resta ancora oggi un'impresa piuttosto difficile.

Una circostanza che perdura ininterrotta dal Day One degli hardware da gaming, nel novembre del 2020, e che potrebbe protrarsi ancora per diverso tempo. Questa, almeno, è la previsione condivisa di recente da Tim Stuart, CFO di Xbox. Interrogato in merito da Baird, compagnia che si occupa della fornitura di servizi finanziari, il dirigente verdecrociato si è infatti detto scettico su di una rapida ripresa del settore produttivo videoludico.

Al contrario, Tim Stuart ha dipinto uno scenario nell'ambito del quale "la catena produttiva potrebbe rimanere instabile per l'intero 2022, inclusa la stagione delle festività natalizie". Evidentemente una brutta notizia per coloro che sperano di potersi aggiudicare una Xbox Series X da collocare sotto l'albero in vista del Natale e per fruire dei numerosi annunci di giochi giunti dall'Xbox + Bethesda Showcase. A rendere le circostanze complesse, ha riferito il CFO Xbox, avrebbero contribuito i recenti lockdown attuati in Cina. Particolarmente duri, questi ultimi hanno in effetti avuto un ulteriore impatto sul sistema produttivo hi-tech globale.



Nel concludere la propria riflessione, Tim Stuart ha ribadito la necessità di far fronte a due problemi. Tra questi, la carenza di materie prime, che favorisce la produzione di Xbox Series S, e i crescenti costi legati alla logistica.