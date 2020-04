Xbox Series X: caricamenti almeno quattro volte più rapidi di Xbox One?

Windows Central ha intervistato recentemente Mike Rayner, direttore tecnico di The Coalition, studio impegnato sulla serie Gears of War, il quale ha parlato tra le altre cose anche delle potenzialità della nuova Xbox Series X.

"Come sviluppatore sono rimasto colpito dal miglioramento degli I/O su Xbox Series X. Durante l'attuale generazione abbiamo visto crescere a dismisura le dimensioni dei giochi, delle installazioni e di conseguenza dei download, nonchè aumentare le richieste di I/O Runtime e tutto questo ha reso difficile gestire al meglio i caricamenti e soddisfare le richieste di streaming dati senza impattare sui dettagli. Xbox Series X è stata realizzata anche per superare queste barriere, ad oggi posso dirvi che i tempi di caricamento dei nostri giochi sono ridotti di almeno quattro volte rispetto a Xbox One e tutto questo senza toccare il codice."

Chiaramente non si tratta di una regola assoluta e ogni studio avrà modo di ottimizzare ulteriormente i propri giochi per ridurre al minimo i caricamenti, aspetto cruciale grazie agli SSD Custom che equipaggeranno PlayStation 5 e Xbox Series X, risolvendo così uno dei problemi più grandi dell'hardware di questa generazione, rappresentato dai colli di bottiglia degli attuali hard disk meccanici, i quali hanno costretto molti sviluppatori a sottostare a diverse limitazioni tecniche e creative.