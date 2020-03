Xbox Series X: il CEO di Microsoft conferma, nessun ritardo o rinvio per la console

Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha affermato che la catena di approvvigionamento dell'hardware sta tornando a pieno regime grazie all'attenuazione dell'epidemia nel continente asiatico e che i prodotti già annunciati come Xbox Series X non subiranno ritardi.

Intervistato dai colleghi di CNBC, il CEO del colosso di Redmond ha infatti annunciato che "dal lato dell'offerta le cose stanno tornando sul giusto binario", rispondendo in questo modo alle preoccupazioni dei fan circa il possibile rinvio della console next-gen Xbox Series X. Nadella ha poi parlato delle possibili ripercussioni tecnologiche dovute all'epidemia di Coronavirus, elogiando la nuova infrastruttura cloud di cui si è dotata Microsoft e confermando la tenuta dei servizi nonostante la crescente domanda di questi giorni: "Se fossimo nella generazione precedente di architetture per data center o software, non credo che saremmo riusciti ad affrontare la crisi nel modo più efficace possibile".

Phil Spencer nel frattempo ha rivelato che Microsoft sta attentamente monitorando la situazione della rete globale, rassicurando i giocatori e sottolineando l'importanza dei videogiochi in un momento di isolamento personale come questo. Inoltre, il boss della divisione Xbox ha lanciato un'interessante iniziativa legata a Minecraft, rendendolo disponibile anche da casa per le attività didattiche.