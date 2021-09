Xbox Series X e il Cloud Gaming sono sempre più centrali nelle strategie Microsoft

Intervenuto durante la Code Conference di Beverly Hills, Satya Nadella ha ribadito come il brand Xbox ricopra ora un ruolo ancora più centrale nelle strategie di Microsoft rispetto al recente passato, che ha visto magari la divisione gaming più in ombra rispetto ad altri rami dell'azienda.

Nadella sottolinea come Xbox ricopra un ruolo di primissimo piano nelle strategie attuali e future della casa di Redmond, come ribadito più volte non si tratta solamente di vendere console ma di espandere il proprio modello di business e la visione del futuro grazie a tecnologie come il Cloud Gaming e gli abbonamenti a Game Pass.

Secondo gli analisti ci vorrà molto tempo prima che Game Pass generi profitti, Microsoft sembra esserne pienamente consapevole e non ha alcuna fretta, dal momento che come detto il colosso americano ha una visione a lungo termine per il brand Xbox.

Nell'era Xbox One indubbiamente la divisione gaming di Microsoft ha sofferto sotto una guida non sempre precisa e impeccabile, l'arrivo di Phil Spencer ha invertito la rotta ma servirà ancora del tempo per portare a termine la visione di Microsoft.

Come sappiamo, Microsoft vuole portare Xbox e Game Pass ovunque, sugli smartphone e sugli Smart TV e più in generale "su qualsiasi dispositivo dove ci sia interesse."