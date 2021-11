Xbox Series X: come attivare i 4K e 120fps, la guida

Tra le varie possibilità che Xbox Series X offre c'è anche quella di giocare a 120 fotogrammi al secondo con una risoluzione in 4K (a riguardo, ecco l'elenco dei giochi con supporto 120FPS su PS5 e Xbox Series X ), soprattutto per godere al meglio le esperienze delle esclusive Xbox, ma non solo. Ecco come attivare questa impostazione.

Anzitutto è fondamentale rispettare alcuni parametri prima di procedere all'attivazione dei 120 FPS. Infatti potete sfruttare questa possibilità solo se in possesso di un cavo HDMI 2.1 e di un televisore in grado di supportare lo stesso cavo. Tuttavia, potete comunque giocare a 120 fotogrammi al secondo a risoluzione inferiore su Xbox Series S o Series X senza un pannello con porta HDMI 2.1.

Per attivare la modalità raggiungete la schermata principale e premete il tasto Xbox, selezionate 'Profilo e sistema' e spostatevi nelle 'impostazioni', per poi raggiungere il menu 'generali'. Da qui aprite 'Opzioni TV e Display' e cambiate la risoluzione in 4K, impostando la frequenza di aggiornamento dei fotogrammi su 120Hz. In questo modo, sui titoli in grado di supportarlo, potrete giocare a 120FPS in 4K.



Quanto riportato è valido anche per Xbox Series S anche se in questo caso non sarà possibile giocare in 4K dal momento che la console non supporta tale risoluzione in-gaming ma fino ad un massimo di 1440p e 120fps.