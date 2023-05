Xbox Series X, comincia la lotta agli obiettivi facili: Microsoft impone nuove regole

Mentre una parte del mondo Microsoft è focalizzata sul prossimo evento della casa di Redmond, soprattutto a seguito del presunto leak dell'Xbox Showcase che dà per certi Black Myth Wukong e Fallout London, un'altra fetta d'utenza ripone la propria attenzione al completamento delle esperienze videoludiche per la caccia agli obiettivi.

Come spesso accade nell'ecosistema Xbox e non solo, infatti, diversi giocatori vanno spesso a caccia degli obiettivi e dei trofei connessi alle proprie attività in-game. Eppure, come abbiamo assistito nel corso degli anni e delle generazioni, succede anche che nei vari store digitali di tutte le piattaforme sono comparsi sempre più titoli incentrati sull'obiettivo/trofeo di platino rapido. Se per molti il completamento di quelle esperienza è comunque un motivo di vanto, per altri costituisce una grave parentesi dell'arte di caccia all'obiettivo.

A pensarla in questo modo vi è la stessa Microsoft: a distanza di alcuni giorni dall'aggiornamento di maggio e dal nuovo update di Xbox Series X/S e One che rende i Microsoft Rewards sempre a portata, giungono delle interessanti notizie sui cambiamenti che sono avvenuti all'interno dell'Xbox Store: stando a quanto riportato da Windows Central, sono state introdotte diverse regole per la pubblicazione dei giochi.

Nel dettaglio, Microsoft ha modificato i requisiti per la certificazione dei titoli: il requisito XR-055 Achievements and Gamerscore apporterà delle modifiche proprio ai suddetti achievement. "Lo sblocco degli obiettivi nel gioco base o in un content update deve rappresentare un'esplorazione approfondita o un impegno nei confronti dei contenuti del gioco". Significa, in altre parole, che l'accordo della pubblicazione dei titoli su Xbox Store sarà adesso più severo ed eviterà che nell'Xbox Store vi siano titoli a basso costo ideati per l'ottenimento di achievement.