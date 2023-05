Xbox Series X e la competizione con Sony e Nintendo: 'vogliamo un ecosistema completo'

Nelle ultime ore, l'attenzione del mondo videoludico è stata capitalizzata dalle dichiarazioni di Phil Spencer, CEO di Xbox, sulla generazione PS4 vs Xbox One, la peggiore che si potesse perdere a detta del capo della compagnia. Tuttavia, nel corso dell'intervista da cui sono emerse queste frasi, si è parlato anche dei competitor Sony e Nintendo.

Dopo che lo stesso Phil Spencer si è detto deluso dal mancato raggiungimento dell'obiettivo di Arkane con Redfall, il vertice dell'azienda ha espresso le proprie opinioni circa l'impossibilità, da parte di Xbox, di competere con il marchio PlayStation e della Grande N. "Vogliamo che Xbox sia qualcosa per cui le persone che acquistano le nostre console possano sentirsi membri di un ecosistema completo. Siamo pienamente impegnati in questo senso", afferma Spencer in riferimento all'idea che Xbox non abbia ancora conseguito i risultati sperati per questa generazione videoludica.

"Non è vero che se ci mettiamo a costruire grandi giochi, le vendite delle console aumenteranno in modo massiccio. Se ci concentriamo su questi, non significa che vinceremo la gara delle console". Le pesanti dichiarazioni di Phil Spencer lasciano quindi intendere che l'ascesa di Microsoft nel panorama del gaming moderno sia ancora lontana dal suo raggiungimento e che l'impossibilità di competere con Sony e Nintendo richieda uno sforzo organizzativo per far sì di ridefinire la frontiera del medium videoludico. Un esempio è sicuramente Xbox Game Pass il cui successo, però, non è stato in grado di far performare la divisione della casa di Redmond nel confronto dei dati di vendita di PS5 VS Xbox Series X che ha mostrato i problemi di Microsoft con l'hardware.