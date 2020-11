Xbox Series X: dove si compra, quanto costa e quando esce

Una nuova generazione è alle porte, e ad inaugurarla sarà Xbox Series X. A pochi giorni dal lancio, cerchiamo di dare una risposta alle domande più frequenti alla nuova console di casa Microsoft: quando esce Xbox Series X? Quanto costa? Dove è possibile comprarla?

Quando esce Xbox Series X?

Xbox Series X arriverà in tutto il mondo martedì 10 novembre, dando di fatto il via ad una nuova generazione. Lo stesso giorno debutteranno anche la sua sorellina minore, Xbox Series S, e il nuovo Controller Wireless Xbox in tre diverse colorazioni (Robot White, Carbon Black e Shock Blue). Xbox Series X è Xbox Series S saranno le prime console next-gen ad essere lanciate sul mercato, dal momento che il debutto di PlayStation 5 in Italia non avverrà prima del 19 novembre.

Quanto costa Xbox Series X?

A differenza di PlayStation 5, che verrà proposta fin dal day-one in due differenti varianti, Xbox Series X verrà venduta in un unico modello al prezzo di 499,99 euro. È importante precisare che, pur condividendo l'ecosistema e la libreria dei giochi, Xbox Series S è una console differente dotata di una potenza minore (l'obiettivo è la risoluzione 1440p, non il 4K) e di un SSD meno capiente (500 GB, contro 1TB di Xbox Series X). Inferiore è anche il prezzo, fissato a soli 299,99 euro.

Il nuovo Controller Wireless Xbox, dotato di un design rimodernato, un'impugnatura antiscivolo, una croce direzionali ibrida e il nuovo pulsante per la condivisione, sarà invece proposto al prezzo consigliato di 59,99 euro.

Dove si compra Xbox Series X?

Xbox Series X è nei listini di tutti i principali rivenditori italiani, ovviamente anche online: in primis GameStop (che offre anche il 40% di sconto sull'acquisto di un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate) e Amazon.it (contiene link d'affiliazione), ma non mancano neppure MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, GameLife e molti altri. Purtroppo, al momento Xbox Series X risulta essere sold-out ovunque, pertanto vi consigliamo di tenere d'occhio il vostro sito di fiducia e attivare gli alert, dove previsti, in modo da restare aggiornati su eventuali nuove disponibilità.