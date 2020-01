Xbox Series X e il concetto di 'generazioni di console': ne parla Matt Booty di Microsoft

Il responsabile degli Xbox Game Studios, Matt Booty, approfitta della vetrina mediatica concessagli dai redattori di Official Xbox Magazine per parlare di Xbox Series X e di come Microsoft veda Xbox One, PC Windows 10 e la nuova console come parte della medesima famiglia.

Dopo aver confermato che le esclusive first party di Xbox Series X usciranno su Xbox One per due anni, Booty ci ha tenuto a specificare che "ciò che vogliamo è che le persone si sentano a proprio agio a investire in Xbox. Questo significa che se nel corso delle ultime vacanze natalizie hai comprato una Xbox One S, e se il prossimo anno acquisterai una Scarlett, ti sentirai a tuo agio in entrambi i casi".

Come spiegato a più riprese dallo stesso boss della divisione Xbox Phil Spencer e dagli altri dirigenti del colosso videoludico a stelle e strisce, anche Matt Booty sottolinea la visione di Microsoft legata al superamento del concetto di "generazioni di console" prendendo spunto dalla retrocompatibilità totale di Xbox Series X: "Quella libreria di contenuti in cui hai investito andrà avanti, in modo tale da non doverti preoccupare di fare una scelta tra generazioni diverse. Penso che questa sia una cosa davvero importante per noi".

Il lancio di Xbox Series X è previsto per Natale 2020, ossia nel medesimo periodo di uscita di PlayStation 5: qualora ve lo foste perso, vi consigliamo di dare un'occhiata al video dell'ultimo concept fan made di PS5 con design a torre esattamente come XSX.