Xbox Series X conferenza: data, orario e cosa aspettarsi, commento in italiano su Twitch

Questa è una settimana sicuramente importante per i videogiocatori, non solo per i possessori di una console della famiglia Xbox. Dopo aver svelato le caratteristiche tecniche di Xbox Series X, Microsoft terrà un panel alla GDC Online, ecco data e orario dell'evento.

Xbox Series X presentazione: data e ora

L'evento si terrà mercoledì 18 marzo alle 19:40 (ora italiana) la redazione di Everyeye.it tuttavia sarà in diretta dalle 18:00 per seguire e commentare la conferenza su Twitch con ampio spazio per un pre show a base di chiacchiere, domande e risposte sulla nuova console Microsoft.

Conferenza Xbox Series X: cosa aspettarsi

Cosa possiamo aspettarci da questo showcase? Microsoft non è stata particolarmente chiara a riguardo limitandosi come detto a ribadire che la conferenza sarà incentrata su Xbox Series X e Project xCloud, senza scendere troppo nei dettagli. Sono in molti in una presentazione di nuovi giochi Xbox Series X, dopo aver scoperto tutto sul comparto tecnico la community è ora ansiosa di vedere la nuova console in azione e il fatto che durante questo intervento si parlerà di Project xCloud farebbe ben sperare a riguardo.

Vi diamo appuntamento quindi alle 18:00 di mercoledì 18:00 marzo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it: e voi cosa vi aspettate da questa conferenza? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.