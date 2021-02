Xbox Series X: console e controller diventano una scultura di ghiaccio!

Attraverso i propri canali social, il team di Xbox Canada ci rendono partecipi di una singolare iniziativa che vede per protagonista, ebbene sì, una scultura di ghiacchio "a tema videoludico" che immortala una Xbox Series X e un controller.

L'opera artistica, alta 91 centimetri e dal peso di 90,7 chilogrammi, ricrea la console next gen di Microsoft posizionata in verticale e il relativo pad per omaggiare lo stile di vita canadese e offrirne una "visione alternativa" che comprenda, naturalmente, la passione per i videogiochi.

Nel messaggio che accompagna questa simpatica iniziativa promozionale, i rappresentanti di Xbox Canada scherzano con i propri fan spiegando loro come "ad alcune persone piace costruire delle piste di pattinaggio sul ghiaccio nel proprio cortile, ma noi preferiamo costruire console di ghiaccio giganti!".

La scultura di ghiaccio dedicata a Xbox Series X, però, è solo l'ultima delle trovate con cui la divisione gaming di Microsoft sta coinvolgendo gli appassionati. Nei giorni scorsi, ad esempio, il colosso tecnologico americano ha lanciato una campagna mediatica dedicata a Xbox oltre le generazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dei videogiochi come strumento per combattere la solitudine degli anziani, specie in questo difficile periodo di distanziamento sociale per la pandemia da COVID-19.