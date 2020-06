Xbox Series X: ecco a voi console e controller Xbox personalizzati di Everyeye!

Dopo avervi presentato il DualSense di PS5 personalizzato de Everyeye, abbiamo deciso di riservare lo stesso trattamento anche alla diretta concorrenza di Microsoft.

A differenza del design di PlayStation 5, quello di Xbox Series X è già ben noto, pertanto il nostro lavoro di personalizzazione non si è limitato al nuovo controller Xbox, ma anche all'intera console. Come potete vedere nell'immagine allegata a questa notizia, abbiamo scelto come colore predominante il caratteristico blu che distingue la nostra testata, con il nostro simbolo - l'occhio stilizzato di colore bianco - ben visibile frontalmente sia sul corpo della console, sia sul controller. Non poteva certo mancare anche la dicitura "Everyeye.it", mentre sulla facciata sinistra di Xbox Series X è anche visibile il nostro logo rotondo. Cosa ve ne pare? La acquistereste se venisse messa in vendita?

Xbox Series X, con il suo particolare design che si sviluppa in verticale, si presta particolarmente ad operazioni di questo tipo. In tempi recenti abbiamo visto anche altri lavori di questo tipo, come Xbox Series X a tema Star Wars, o quella ispirata a Diablo. Il lancio sul mercato, ricordiamo, è previsto durante le festività del 2020, in una data non ancora annunciata. Il nuovo controller Xbox si distinguerà dal precedente grazie a grilletti e bumper con texture in rilievo, un'impugnatura strutturata atta a migliorare il comfort durante il gioco, un pad direzionale ibrido e un nuovo tasto per la condivisione dei contenuti.