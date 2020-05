Xbox Series X: anche la console Microsoft avrà le sue esclusive, parola di Jason Ronald

L'intervista del progettista della divisione Xbox, Jason Ronald, ha offerto molti spunti di riflessione sull'approccio di Microsoft per la next-gen. Il director ha parlato anche della questione "esclusive" confermandone la presenza su Xbox Series X.

Interrogato sulla questione e sulla possibilità che gli sviluppatori siano condizionati dal dover sviluppare sulle piattaforme della passata generazione, Ronald ha risposto: "In definitiva, questa è una scelta dello sviluppatore. E per essere chiari, ci saranno titoli unici o esclusivi per la generazione Xbox Series X. The Medium ne è un ottimo esempio. Ma alla fine questa sarà una scelta che ogni sviluppatore dovrà fare. E in alcuni casi, sceglieranno di creare giochi esclusivi per la prossima generazione".

Insomma, una volta per tutte, Jason Ronald ha confermato che anche Xbox Series X avrà le sue esclusive e che la scelta sarà demandata agli sviluppatori stessi. The Medium, titolo presentato durante l'ultimo Inside Xbox, sarà infatti sviluppato in esclusiva per le console di Microsoft, come confermato dagli stessi sviluppatori durante lo show.

Nella stessa intervista Ronald ha parlato delle potenzialità di Xbox Series X, a partire dal nuovo SSD per arrivare al possibile prezzo della console.