Xbox Series X: console mid gen in arrivo? Nuovi chiarimenti da Phil Spencer

Consapevole delle riflessioni in atto su PS5 Pro e Xbox Series Next, Phil Spencer ha colto l'occasione offertagli dalla vetrina mediatica della Gamescom 2023 per offrire un chiarimento, forse devinitivo, in merito al desiderio di Microsoft di lanciare o meno una versione mid gen di Xbox Series X.

Nel corso dell'intervista concessa a IGN.com, il boss della divisione Xbox della casa di Redmond non si è limitato alle precisazioni sui giochi first party in arrivo su Xbox Series X|S nel 2024 e oltre ma ha anche discusso dell'opportunità o meno di produrre una versione 'Pro' di Xbox Series X.

Ai microfoni di IGN.com, Spencer ha ritenuto opportuno sottolineare pubblicamente come "dobbiamo lasciare che gli sviluppatori sfruttino appieno l'hardware di Xbox Series X|S e ne sappiano trarre il massimo. In termini di aumento del framerate e della risoluzione, guardo semplicemente a ciò che sta accadendo in ambiente PC con le GPU e le CPU di fascia alta, perciò non si tratta di progettare sistemi con hardware che punti esclusivamente all'aumento del numero di pixel, della risoluzione e dei fotogrammi al secondo. Penso che ci siano tantissimi altri aspetti che contribuiscono a rendere un videogioco fantastico, e da questo punto di vista ritengo che Xbox Series X|S abbiamo ancora un ampio margine di manovra".

Per l'eminenza verdecrociata di Microsoft, quindi, in questa fase del ciclo vitale di Xbox Series X|S la necessità di sfruttare appieno le potenzialità hardware e le funzionalità dell'attuale famiglia di sistemi Xbox supera ampiamente gli eventuali benefici (commerciali e non solo) derivanti dall'introduzione di un nuovo modello più performante. Nel giugno di quest'anno, d'altronde, è stato lo stesso Spencer a consigliare alla community di non aspettarsi una nuova console Xbox Series a breve.