Xbox Series X è una console nata per il Cross-Play, confermano i progettisti Microsoft

In occasione del recente panel tenuto da Microsoft per illustrare le potenzialità di Xbox Series X e la visione della compagnia in tema di game streaming con Project xCloud, la progettista Rachel Card ha specificato che la console nextgen della casa di Redmond punterà sul Cross-Play.

Nel corso dello streaming Game Stack Live, Card si è soffermata sulle funzionalità crossplay della prossima generazione di sistemi verdecrociati per specificare che "Xbox Series X è stata davvero costruita per offrire il meglio in questo panorama in perenne evoluzione dove gli utenti giocano ai propri titoli preferiti su più dispositivi. Vogliamo che gli sviluppatori e i giocatori non si sentano in alcun modo vincolati nel corso di questa nuova generazione videoludica".

La progettista e manager di Microsoft sintetizza questa filosofia come "Better Together", nell'ottica di una convergenza tra sistemi e piattaforme che non si limiterà solamente al "semplice" crossplay ma interesserà anche gli altri servizi e le funzionalità della console. Da qui la conferma, ribadita più volte dall'azienda americana nel corso degli ultimi mesi, dell'approdo di Project xCloud e di Xbox Game Pass con giochi gratis su Xbox Series X.

La filosofia seguita da Microsoft comporterà oltretutto l'uscita delle esclusive first party anche su Xbox One nei primi due anni di vita di Xbox Series X, e di titoli retrocompatibili che, come Gears 5, Minecraft o Cyberpunk 2077, vanteranno migliorie grafiche tramite il sistema Smart Delivery che gestirà in maniera intelligente il download degli aggiornamenti in base alla propria piattaforma, sia essa PC Windows 10, Xbox One o Xbox Series X.