Xbox Series X: mancanza di console? Phil Spencer pensa a un nuovo metodo di distribuzione

In una lunga intervista con The Verge, il boss di Xbox Phil Spencer ha commentato la mancanza di approvvigionamenti delle console next-gen, suggerendo l'arrivo di un nuovo modello di distribuzione per Xbox Series X.

Stando alle ultime affermazioni dei vertici Microsoft infatti, la carenza di console di nuova generazione potrebbe perdurare fino alla primavera del 2021. Nel tentativo di rendere il processo di preorder meno frustante Phil Spencer ha dichiarato che la società potrebbe dare ai clienti la possibilità di versare un deposito e di prenotare una Xbox Series X con una data di consegna garantita: "Abbiamo avuto discussioni interne sul - dovrei essere in grado di prenotare il mio slot? -. Anticiperò dei soldi e so che la mia macchina verrà costruita il 20 gennaio e sarà consegnata il 1 febbraio. Abbiamo clienti che vorrebbero questo". Spencer ha poi aggiunto "Vogliamo che le persone si sentano come se le console fossero acquistabili e non solo nel giorno in cui tutti vanno ad acquistare la console".

Il capo della divisione Xbox ha poi parlato del recente lancio, affermando che sia Microsoft che Sony non sono particolarmente soddisfatte di come sono andate le cose, con molti clienti delusi per non essere riusciti ad accaparrarsi una console: "Penso che questo ci spingerà a pensare a nuovi modelli. Potrebbe essere una prenotazione diretta, un rapporto più diretto con i clienti. Oppure potrebbe essere direttamente il rivenditore ad evadere l'ordine, rendendo tutto più trasparente. Ci stiamo lavorando".

Insomma, Microsoft sembra intenzionata a fornire nuove possibilità di acquisto per la propria Xbox Series X. Nella stessa intervista Phil Spencer ha parlato della sorpresa di fronte alla nuova PlayStation 5 Digital Edition.