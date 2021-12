Xbox Series X è la console più popolare su Twitter, PS4 la più criticata

Sebbene PlayStation 5 sia tendenzialmente la console più desiderata da parte dei giocatori (a tal proposito, Sony ha annunciato nuove cover colorate e DualSense per PS5), secondo un recente studio, Xbox Series X è risultata essere la console più popolare in assoluto tra gli utenti Twitter, più delle concorrenti.

L'analisi è stata svolta da Green Gaming, che ogni anno è solita svolgere ricerche non solo sulla popolarità delle singole piattaforme, ma anche dei vari giochi disponibili sul mercato. Dalla loro ultima indagine è emersa la grande popolarità di cui la console next-gen Microsoft gode tra gli utenti su Twitter, che ha ricevuto un quantitativo di recensioni e commenti positivi maggiore rispetto a quello registrato sia da PS5 che da Nintendo Switch. La Series X supera anche i sistemi old-gen in termini di popolarità: a tal proposito è emerso come PlayStation 4 sia stata la console con il maggior quantitativo di critiche sul noto social network, sebbene dall'analisi non emergano i motivi dietro questa reazione.

Per quanto riguarda invece i giochi, nello stesso studio FIFA 22 è emerso come il gioco più chiacchierato su Twitter, seguito a ruota da Final Fantasy XIV e Forza Horizon 5 (ricordiamo che Forza Horizon 5 ha superato i 12 milioni di giocatori). Halo Infinite, infine, ha attirato alcuni commenti negativi che risalgono in larga parte al periodo precedente il lancio della versione completa, e non è quindi da escludere che l'opinione generale che il gioco ha raccolto su Twitter possa migliorare nel prossimo futuro.