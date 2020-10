Xbox Series X: le console sono già in produzione da un mese?

Sono ormai numerose le redazioni di tutto il mondo che hanno avuto la fortuna di ricevere direttamente da Microsoft una Xbox Series X da mettere alla prova con i titoli dell'attuale generazione grazie alla retrocompatibilità. Analizzando il retro delle console è stato possibile anche scoprire da quanto tempo è iniziata la loro produzione.

Dalle informazioni emerse in rete nel corso delle ultime ore, sembrerebbe che le prime unità prodotte tra quelle attualmente nelle mani dei giornalisti siano state assemblate lo scorso 15 settembre 2020. Ciò significa che la produzione delle console next-gen Microsoft potrebbe essere iniziata ormai da un mese, così da permettere alle aziende che si occupano dell'assemblaggio delle macchine di produrne a sufficienza per soddisfare tutta la domanda che ci sarà nella finestra di lancio. Vi ricordiamo infatti che, proprio come visto con PlayStation 5, la richiesta da parte dell'utenza è stata davvero elevata ed è ancora oggi difficile riuscire a prenotare la console per riceverla al day one e l'unica disponibile in giro è la piccola ed economica Xbox Series S.

