Xbox Series X: la console a tema Far Cry 6 è degna dei guerriglieri di Yara!

Non bastasse la collaborazione con Marvel per realizzare una versione speciale di Xbox Series X ispirata a Shang-Chi, Microsoft guarda in direzione di Ubisoft per lanciare un contest che mette in palio una fiammante console dedicata, questa volta, a Far Cry 6 e ai guerriglieri dell'isola di Yara.

La nuova iniziativa lanciata dalla casa di Redmond e dal colosso videoludico transalpino coinvolge tutti gli appassionati di sparatutto a mondo aperto abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass che risiedono negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in Germania o in Francia.

I vincitori del contest social che si protrarrà fino al 30 settembre riceveranno una fiammante Xbox Series X personalizzata con una scocca che andrà a ricreare l'equipaggiamento del protagonista di Far Cry 6, con tanto di customizzazioni a tema per il controller in un bundle che comprenderà anche una copia del gioco e un abbonamento annuale a Xbox Game Pass.

In calce e in cima alla notizia trovate il tweet che dà inizio al contest e l'immagine che ritrae, appunto, l'insolita console Xbox Series X con design a tema Far Cry 6. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Far Cry 6 con la prova di 5 ore allo sparatutto free roaming di Ubisoft in uscita il 7 ottobre su PC e console.