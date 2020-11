Xbox Series X quanto consuma? Le nostre prove su Forza Horizon 4, SoT e Gears 5 con update

Dopo aver cercato di scoprire quanto consuma Xbox Series X effettuando delle rilevazioni con DiRT 5 e diversi titoli retrocompatibili, abbiamo condotto ulteriori test soffermandoci, questa volta, su quei giochi Xbox One che riceveranno un update nextgen per il lancio della nuova famiglia di piattaforme Microsoft.

I titoli che abbiamo testato sono Forza Horizon 4, Sea of Thieves e Gears 5: le prove in questione sono avvenute dopo aver installato l'update che, al lancio della console, consentirà a ciascun titolo di fregiarsi del badge di Gioco Ottimizzato per Xbox Series X.

Prima di entrare nel dettaglio degli ultimi test, è bene contestualizzarli con un breve riassunto dei valori registrati nelle nostre precedenti rilevazioni sui consumi della console in standby, all'interno della dashboard e nella fruizione delle funzioni "non ludiche" dell'interfaccia di Xbox Series X come la navigazione dei menù o il download delle applicazioni:

Consumi Xbox Series X

Standby (Risparmio Energetico, Ventola Spenta): 0.4w

Standby (Risparmio Energetico, Ventola Accesa): 27-29w

Standby (Accensione Immediata, Ventola Accesa): 27-29w

Dashboard idle: 57w

Navigazione nella Dashboard: 69w

Standby + Download: 29w

Dashboard idle e Download: 59w

Navigazione Dashboard e Download: 70w

Dopo aver ottenuto i valori sui consumi generati dalla console nelle condizioni di normale operatività, ci siamo così concentrati sul dispendio energetico richiesto dalla nuova piattaforma ammiraglia di Microsoft una volta "entrata in azione". Eccovi quindi la scheda aggiornata con tutti i risultati ottenuti nei test sui consumi con i giochi nextgen e con i titoli Ottimizzati per Xbox Series X tramite apposita patch:

Xbox Series X: consumi dei giochi

DiRT 5 (modalità a 120fps): 155w-165w

DiRT 5 (modalità a 60fps): 155w-165w

Forza Horizon 4 : 148-158w

: 148-158w Sea of Thieves : 145-158w

: 145-158w Gears 5: 180-190w

In base alle nostre rilevazioni, il dispendio energetico richiesto per far girare l'arcade racing a mondo aperto di Playground Games e il sandbox piratesco di Rare nella loro versione nextgen risulta essere pressoché identico su Xbox Series X, tanto nei valori minimi quanto nel picco massimo.

Quanto allo sparatutto di The Coalition, i test condotti sembrano riflettere gli sforzi profusi dagli sviluppatori canadesi per migliorare la componente grafica e l'esperienza ludica dell'ultimo atto della serie di Gears of War. Una volta installato l'aggiornamento che consente a Gears 5 di entrare nella cerchia dei giochi Ottimizzati per Xbox Series X, il titolo spinge infatti i consumi della console nextgen di Microsoft su valori che oscillano tra i 180 e i 190w.

Solo con il tempo capiremo se saranno questi i consumi standard dei videogiochi di nuova generazione che gireranno su Xbox Series X o se, al contrario, assisteremo a un aumento o a una riduzione dell'impronta energetica dei titoli che sfrutteranno l'architettura RDNA 2 della macchina Microsoft. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere sulle pagine di Everyeye.it questo nostro speciale sui consumi di Xbox Series X.