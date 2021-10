Xbox Series X: controller 20th Anniversary Special Edition in preordine da GameStop

Microsoft ha annunciato un controller wireless in edizione limitata per festeggiare il ventesimo anniversario di Xbox, disponibile dal 15 novembre in tutto il mondo. GameStop ha aperto i preordini in Italia, se siete interessati non lasciatevelo sfuggire!

Il controller è caratterizzato da una scocca nera trasparente e riprende i colori da sempre simbolo della console Microsoft, la parte superiore trasparente permette di ammirare l'interno impreziosito da dettagli in verde e dal logo Xbox 20th Anniversary sull'impugnatura. La parte posteriore è invece interamente nera con inserti verde fluo, a richiamare il design e lo schema dei colori della prima Xbox.

Potete prenotare il controller Xbox 20th Anniversary da GameStop al prezzo di 65.98 euro, uscita prevista per il 15 novembre. Il controller è compatibile con Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X/S, PC Windows 10 e Windows 11, Mac e piattaforme mobile iOS e Android, utilizzabile dunque su una moltitudine di dispositivi come qualsiasi altro joypad wireless di Xbox.

Microsoft ha confermato che la produzione sarà limitata e dunque ci troviamo di fronte ad un oggetto destinato a diventare un vero e proprio culto per i collezionisti, se siete interessati potete effettuare il preordine da GameStop con la certezza di ricevere il controller al day one.