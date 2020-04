Xbox Series X e i controller a batterie: ecco cosa ne pensa l'ex Microsoft Albert Penello

Nel corso di un botta e risposta che ha visto per protagonista Albert Penello su Twitter, l'ex direttore del marketing della divisione Xbox di Microsoft ha espresso il suo parere sulla questione dei controller a batterie di Xbox Series X.

"È un dibattito in atto da anni", esordisce l'ex dirigente della casa di Redmond (attualmente in Amazon) prima di sottolineare come "ci sono punti di forza e di debolezza in entrambi i casi. La parte più difficile è che si tratta di una decisione binaria: scegliere l'una significa alienarsi il favore di chi supporta l'altra soluzione".

L'ex responsabile del marketing Xbox spiega poi che "ho sempre condotto delle ampie ricerche di mercato in questo senso, e in base a queste si è scelto di optare per le batterie AA. La base di giocatori e gli appassionati di tecnologia sono fortemente orientati verso la soluzione dei controller con batteria integrata, ma le pile AA hanno effettivamente dei vantaggi. Le batterie AA possono essere utilizzate anche dopo lunghi periodi di tempi, si possono sostituire facilmente e si può optare per delle soluzioni ricaricabili. Naturalmente le batterie integrate sono convenienti e costano poco, ma personalmente preferisco preferisco le pile AA poichè offrono ai giocatori un maggiori numero di opzioni. In fin dei conti, la questione è molto complessa e non esiste un modo semplice per soddisfare entrambe le parti".

Al netto delle considerazioni di Penello, c'è però un "fattore esterno" che sta contribuendo ad ampliare ulteriormente la forbice che divide i pareri sulla batteria dei controller ed è ovviamente quello legato alla cosiddetta "console war" tra gli appassionati di PlayStation e Xbox, specie in previsione dell'arrivo a Natale 2020 di PlayStation 5 e Xbox Series X con soluzioni diametralmente opposte in tema di alimentazione dei controller nextgen (con batteria interna per Sony e tramite pile AA per Microsoft).