Xbox Series: un controller 'canterino' per il singolo di Benny Blanco, Snoop Dogg e BTS

In occasione dell'uscita del singolo musicale "Bad Decision", Microsoft ha avviato una collaborazione con il cantautore e producer Benny Blanco, il noto rapper Snoop Dogg e la boy band sudcoreana BTS per la realizzazione di un controller per Xbox Series X|S dalle insolite abilità canore.

Ciò che potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso è un controller Xbox Series X|S dedicato al brano musicale inciso dai tre artisti succitati, che Microsoft distribuità in tiratura limitata attraverso un concorso. Il pad presenterà tutte le funzionalità standard della periferica dell'ammiraglia di Microsoft, ma avrà in più uno speaker nella parte posteriore tramite cui potrà "cantare" il pezzo Bad Decisions di Benny Blanco, Snoop Dogg e BTS. Per quanto riguarda gli altri cambiamenti di design, il rosso sostituisce il nero standard e la parte anteriore è adornata con i nomi della canzone e degli artisti che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Come detto, il controller sarà disponibile in tiratura limitata e per avere un'occasione di ottenerne uno dovrete seguire questo indirizzo e registrare la vostra partecipazione al concorso.

Per festeggiare ulteriormente la pubblicazione del singolo musicale, Microsoft ha annunciato che in Forza Horizon 5 è ora disponibile un nuovo veicolo custom esteticamente in linea con i temi di "Bad Decisions", con i giocatori che potranno inoltre sfruttare un codice QR per ascoltare il singolo dirigendosi all'Horizon Festival.