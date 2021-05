Xbox Series X: i controller Electric Volt e Daystrike Camo disponibili da GSZ

Da GameStopZing sono disponibili due delle più ambite colorazioni del Controller Wireless Xbox, proposte in edizione limitata e proprio per questo destinate a diventare oggetti molto ricercati dai collezionisti.

Scopri il design rimodernato del Controller Wireless per Xbox, con superfici sagomate e proporzioni raffinate per garantire maggiore comfort durante il gioco. Tieni il bersaglio con l'impugnatura antiscivolo e la croce direzionale ibrida. Acquisisci e condividi contenuti all'istante con l'apposito pulsante Condividi. Gioca, associa e alterna rapidamente i tuoi dispositivi, inclusi Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10 e Android.

Il controller Xbox Electric Volt costa 60.98 euro mentre la variante Daystrike Camo costa 65.98 euro: il primo presenta uno schermo cromatico che gioca sui toni del nero e del verde acido (Electric Volt) mentre il secondo è contraddistinto da un pattern mimetico con i colori rosso, nero e grigio. Entrambi sono già disponibili per l'acquisto sul sito di GameStopZing con consegna rapida a domicilio, senza bisogno di recarsi fisicamente in negozio.



Ricordatevi che sono online anche le offerte Xbox di maggio con nuove promozioni per l'acquisto di Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One S e Xbox One X, oltre che di accessori, giochi e abbonamenti come Xbox LIVE Gold, Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate.