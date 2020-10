Xbox Series X: il controller di KFC esiste davvero!

Nei mesi scorsi si è parlato tanto della KFC console, ovviamente un fake montato ad arte, una burla per i social e niente di più. L'azienda del colonnello ha però una vera e propria passione per il mondo del gaming e da poco ha stretto una partnership con Microsoft nel Regno Unito per dare vita a un corso legato a Xbox Series X.

Burger King mette in palio una PS5 negli USA mentre Taco Bell permette di vincere una Xbox Series X e lo stesso vale per KFC nel Regno Unito, con l'aggiunta di un controller personalizzato con il logo e i colori della celebre catena di fast food.

Inizialmente si pensava anche in questo caso ad un fake, in realtà il controller wireless Xbox KFC esiste davvero come potete leggere anche sulla pagina dedicata al concorso sul sito di KFC UFC... è bastato poco per trasformare il joypad in un meme social e le battute si sprecano, molti si sono spinti oltre definendolo "il controller più brutto di sempre"... e voi cosa ne pensate?

L'immagine forse non permette di valutare nel complesso il design del controller personalizzato (la parte posteriore ad esempio non è stata resa nota) ma effettivamente l'accostamento dei colori sembra piuttosto azzardato così come le decorazioni scelte. In ogni caso noi non dovremmo avere modo di toccarlo con mano dal momento che la promozione è valida nel solo Regno Unito.