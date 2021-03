Xbox Series X, controller non responsivo? Microsoft è al corrente del problema

Nonostante non abbia apportato grosse rivoluzioni come ha fatto il DualSense, il controller di Xbox Series X è stato ugualmente ben accolto dai videogiocatori, che hanno apprezzato i ritocchi apportati da Microsoft ad un progetto già vincente. Purtroppo, sembra che alcune unità siano fallate.

Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni dei giocatori che lamentano problemi di irresponsività dei comandi. A quanto pare, in talune circostanza il tocco sui pulsanti non viene registrato, causando un bel po' di problemi durante le partite. La criticità non dipende dalla piattaforma, dal momento che giungono testimonianze sia dal mondo PC, sia dall'ecosistema di Xbox Series X|S. Un giocatore, ad esempio, riferisce che spesso e volentieri il tasto Y non registra il suo input in FIFA 21 per PC: "Il controller mi ha fatto fallire più volte nel corso di una partita di 15 minuti", ha affermato prima di tirare fuori dal cassetto un controller Logitech già in suo possesso.

Le segnalazioni sono giunte all'attenzione di Microsoft, che ha fatto sapere di essere venuta a conoscenza del problema e di essersi messa al lavoro per trovare una soluzione. Purtroppo, il colosso di Redmond non ha fornito dettagli sulla tempistica necessaria per la risoluzione, né ha fornito dettagli tecnici in merito: nell'attesa, tutti coloro che stanno riscontrando il medesimo problema, sono invitati a contattare il servizio clienti di Xbox. A proposito, lo sapete che il controller Xbox Series X possiede una funzione segreta?