Xbox Series X Controller Pulse Red in prenotazione da GameStopZing

Con l'avvento della nuova generazione di console Microsoft si è letteralmente sbizzarrita lanciando sul mercato il Controller Wireless Xbox Series X in differenti colorazioni: disponibili fin dal lancio della next-gen, le varianti Carbon Black, Robot White e Shock Blue si apprestano ad accogliere nella famiglia la nuova versione Pulse Red.

Il nuovo Controller Xbox Series X Pulse Red può già essere prenotato da GameStopZing al prezzo di 60,98 euro, sia nei punti vendita, sia sul sito ufficiale con tanto di opzioni per la consegna a domicilio o il ritiro in negozio, entrambe gratuite. Il controller, ricordiamo, sarà disponibile a partire dal prossimo 16 febbraio.

Rispetto alla vecchia versione per Xbox One, il nuovo controller per Xbox Series X|S presenta un design rimodernato, una croce direzionale ibrida, delle superfici sagomate, un'impugnatura antiscivolo per una migliore presa e un tasto aggiuntivo per la cattura e la condivisione di immagini e video. Ci teniamo inoltre a precisare che oltre che con Xbox Series X ed S, il controller è compatibile anche con Xbox One, PC Windows 10 e dispositivi mobili Android (in futuro arriverà anche il supporto a iOS). Possibile anche la mappatura dei pulsanti tramite l'app Accessori Xbox per Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10.

