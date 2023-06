Xbox Series X a tema Porsche: la collezione celebrativa 'mette il turbo' in video

Dopo lo scoppiettante Xbox Showcase pieno di annunci e sorprese, Microsoft rinsalda la propria partnership con Porsche annunciando una collezione celebrativa di Xbox Series X e controller Xbox a tema.

Il team verdecrociato di Microsoft decide quindi di unirsi ai festeggiamenti per il 75° anniversario della casa automobilistica tedesca presentando, appunto, una nuova collezione limitata di console e controller 'brandizzati' Porsche.

La linea di Xbox Series X e controller Wireless Xbox dedicata a Porsche trae ispirazione dalle livree storiche di Porsche Motorsport per riproporre ben sei varianti di console e pad Xbox (potete ammirarle nell'immagine in apertura d'articolo e sulle pagine di Xbox Wire). La collaborazione con la casa automobilistica teutonica proseguirà per tutto il 2023 con dei contest che metteranno in palio le versioni speciali di Xbox Series X (con relativo controller a tema) appena presentate:

75th Anniversary / Porsche 963

Salzburg (1970)

“Hippie” (1970)

“Pink Pig” (1971)

Porsche Racing Edition (1978)

911 GT1 (1998)

La commercializzazione dei controller e delle console Xbox Series X a tema Porsche è prevista più avanti nel 2023, al termine dei quattro mesi di contest e iniziative promozionali che Microsoft e Porsche contano di lanciare negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in altri Paesi per celebrare il settantacinquesimo annivesario di Porsche Motorsport.