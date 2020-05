Xbox Series X: sarà questa la copertina dei giochi next-gen?

Durante l'ultimo Inside Xbox Microsoft ha aperto una nuova finestra sulla prossima generazione, presentandoci alcuni dei giochi terze parti che andranno a comporre il catalogo di Xbox Series X, tra i quali figurano Scorn, DiRT 5 e Yakuza Like a Dragon.

Di quest'ultimo è stata mostrata anche la copertina della custodia, fornendoci un primo sguardo sull'aspetto delle cover dei giochi di Xbox Series X, quantomeno per quelli cross-gen. Come potete vedere in calce a questa notizia, sembra che Microsoft abbia scelto la strada delle continuità, proponendo un'impostazione grafica in tutto e per tutto simile a quella che ha accompagnato i giochi dell'attuale generazione, con il colore verde per la custodia e il grigio per le costine. A distinguerle dall'attuali un banner nell'area superiore che indica la compatibilità con Xbox Series X, e i bollini per lo Smart Delivery (Consegna Intelligente) e l'Ottimizzazione per Xbox Series X qualora siano presenti.

Cosa ve ne pare? Yakuza Like a Dragon, come specificato, sarà un gioco cross-gen (accompagnerà il lancio di Xbox Series X), compatibile anche con Xbox One. I giochi specifici per la prossima generazione avranno una cover differente? Probabilmente no, ma aspettiamo di vederne qualcuna per la certezza assoluta.