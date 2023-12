Xbox Series X costa meno in Italia, taglio di prezzo ufficiale per Natale

Per le feste di Natale, Microsoft ha abbassato il prezzo di Xbox Series X e ce lo ricorda con un messaggio sui profili social di Xbox: la console costa meno anche in Italia, dove il prezzo ufficiale di listino scende fino a 409,99 euro.

Questa è ovviamente una bella notizia perché genererà probabilmente tagli di prezzo ulteriori anche da parte dei rivenditori esterni a Microsoft Store. Ad esempio al momento Xbox Series X costa 379 euro su Amazon, il prezzo più basso di sempre mentre il bundle Xbox Series X con Diablo 4 costa 417 euro.

Anche da GameStop trovate una serie di promo su Xbox Series X per risparmiare sull'acquisto della console liscia o in bundle. E' questo sicuramente un ottimo momento per acquistare la console della casa di Redmond, anche in vista delle tante novità in uscita nel 2024 su Xbox Series X con giochi first party del calibro di Avowed, Senua's Saga Hellblade 2, Microsoft Flight Simulator 2024 e Stalker 2.

Il 2023 è stato anno decisamente interessante per Xbox, con il lancio di giochi come Hi-Fi Rush a inizio anno, seguito da Redfall (purtroppo non proprio quello che ci aspettavamo) e da Starfield e Forza Motorsport, giochi che hanno monopolizzato i download su Game Pass e le discussioni online.