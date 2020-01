Xbox Series X costerà 499 dollari? Nuovi rumor sul prezzo della console Microsoft

Dalla Spagna arrivano nuovi rumor sul probabile prezzo di lancio di Xbox Series X: secondo gli autori del podcast DRM Juegos la nuova console della casa di Redmond costerà 499 dollari, stesso prezzo ipotizzato per PlayStation 5.

Microsoft vorrebbe evitare di vendere Xbox Series X in perdita come accaduto in passato, al momento la compagnia non ha annunciato il prezzo finale ma Phil Spencer ha fatto capire che questo sarà relazionato alle potenzialità della piattaforma. Un price point fissato a 499 dollari/euro è probabilmente il tetto psicologico massimo a cui aspirare per le piattaforme Next-Gen, una cifra di partenza più alta potrebbe scoraggiare i consumatori e invogliarli magari a orientarsi su console come Xbox One X, PS4/PS4 PRO e Nintendo Switch, alternative ovviamente più economiche.

Le ultime voci vorrebbero un prezzo di lancio simile per PS5 e Xbox Series X, la casa di Redmond non sembra intenzionata a ripetere l'errore commesso con Xbox One, console venduta nel 2013 a ben 100 euro/dollari in più rispetto a PlayStation 4, una scelta che sulla lunga distanza ha probabilmente influito sul successo commerciale del successore di Xbox 360.

In ogni caso al momento si tratta solamente di speculazioni, ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi.