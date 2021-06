Xbox Series X cresce in Giappone! Vendite, team nipponici, giochi e TGS: parla Microsoft

Mentre prende il via lo speciale evento Summer Demo Fest su Xbox Series X e Xbox One, dai vertici di casa Microsoft arrivano alcune informazioni interessanti sulla presenza di Xbox sul mercato giapponese.

Intervistato dalla redazione nipponica di IGN, Jeremy Hinton, responsabile di Xbox Asia, ha confermato che, al momento, il Giappone rappresenta per il Xbox il mercato in più rapida crescita. Una circostanza confermata anche dalla persistente carenza di scorte, con sia Xbox Series X sia Xbox Series S che risultano esaurite in brevissimo tempo dalla consegna di nuove console. I distributori locali persistono di conseguenza nell'utilizzo di lotterie per la distribuzione degli hardware Microsoft, così da evitare speculazioni.

Jeremy Hinton ha inoltre evidenziato come i dati raccolti indichino come Xbox Series X|S stiano attirando l'interesse di giocatori che non hanno mai avuto console Microsoft, oltre che di utenti di ritorno dall'epoca Xbox 360. Un trend incoraggiante, che il colosso di Redmond punta a supportare in molti modi. Tra questi, è stata citata la localizzazione in giapponese di tutti i titoli Xbox Game Studios, oltre che una grande presenza all'edizione 2021 del Tokyo Game Show. Sono inoltre sempre di più i team indipendenti nipponici in possesso dei Dev Kit di Xbox Series X.



Infine, sul fronte di eventuali nuove acquisizioni Microsoft, Jeremy Hinton ha confermato come la ricerca di team nipponici da aggiungere alla scuderia Xbox Game Studios sia sempre in corso, ma ha anche evidenziato come non sia l'unica strada possibile, con la dirigenza che conserva un focus anche su accordi con Seconde Parti.