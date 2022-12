Xbox Series X: Cyberpunk e molte altre offerte in occasione dei The Game Awards

Dopo una lunghissima attesa circa l'arrivo di uno degli eventi videoludici più importanti di tutto l'anno, siamo finalmente giunti al giorno dei The Game Awards 2022. L'attesa si fa sentire ma, almeno per il momento e nel tentativo di ingannare il tempo dell'attesa, arrivano tantissimi sconti su Xbox.

Lo store di Microsoft dedicato al mondo console si è arricchito di tantissime grandi offerte, tra cui spiccano nomi altisonanti tra i tanti prodotti che hanno subito una grossa riduzione di prezzo. Tra i tanti, ad esempio, non si può non citare il lavoro targato CD Project Red, ovvero Cyberpunk 2077, rimesso a lucido in seguito al giorno di lancio nel 2020 anche grazie al rilascio di una patch next-gen che ha indubbiamente migliorato la qualità del titolo anche su console.

Di prodotti interessanti e ad un prezzo ridotto rispetto a quello di listino ve ne sono tanti, il che permetterà di arricchire la propria libreria digitale con tante grandi opere di vario genere. Per molti è arrivato il momento di provare alcuni di quelli che sono stati i migliori giochi di Xbox Series X nel 2022, cioè quelle produzioni che hanno segnato un momento fondamentale per l'annata videoludica sulle console verde crociate. Ma quali sono le migliori offerte?

Cyberpunk 2077 e non solo tra le principali offerte