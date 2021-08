Xbox Series X: la Dashboard in 4K con il nuovo update per gli Insider

Vi avevamo parlato di una sorpresa in arrivo per i membri Insider di Xbox, e sembra che Microsoft abbia fatto più in fretta di quanto ci saremmo aspettati ad approfondire l'argomento.

Come riportato sulle pagine di Windows Central, se fate parte del programma Insider e possedete una Xbox Series X potete già da ora godervi la Dashboard in risoluzione 4K una volta scaricato il nuovo aggiornamento della console. Fino ad oggi, nonostante facesse del supporto ai 4096×2160p una sua caratteristica fondamentale, la piattaforma next-gen ha sempre renderizzato la Dashboard, le guide e i vari menu in 1080p, offrendo un risultato non sempre soddisfacente sui display 4K più estesi. Una volta scaricata ed installata la build 2109.210813-2200 sarete in grado di godervi la gradita novità.

In caso non facciate parte del programma Insider di Xbox, dovrete allora attendere ancora un po' di tempo. Solitamente, il team di Microsoft non impiega lassi di tempi particolarmente dilatati per distribuire gli aggiornamenti a tutti gli utenti e, con un po' di fortuna, quest'ultimo update potrebbe arrivare nel giro di poche settimane.

Non viene specificato esplicitamente il nome di Xbox Series S, dunque è possibile che la sorella minore delle due console next-gen non sia interessata all'aggiunta. La piattaforma, del resto, punta generalmente ai 1080p/1440p anche in-game.

Con un recente update della console, Xbox Series X|S ha accolto l'arrivo del Remote Play per giocare in streaming su PC.