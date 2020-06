Xbox Series X: la dashboard sarà uguale a quella Xbox One, ma più veloce?

Anche se la nostra visione sulla prossima generazione di console si sta facendo man mano sempre più cristallina, alcuni dettagli continuano ad essere ignoti.. Sia Microsoft che Sony hanno mostrato il design delle loro console, Xbox Series X e PlayStation 5, ma il prezzo, la data di lancio e l'aspetto dell'interfaccia risultano ancora sconosciuti.

Durante l'evento "The Future of Gaming" Sony ci ha dato un assaggino dell'interfaccia di PS5, ma per quanto riguarda la dashboard di Xbox Series X siamo ancora nel campo dei rumor. In queste ore, però, Tom Warren di The Verge si è mostrato piuttosto sicuro nell'affermare che l'interfaccia di Xbox Series X sarà uguale a quella di Xbox One, ma più veloce e reattiva: "Posso confermare che la dashboard di Xbox Series X sarà la stessa di Xbox One. Microsoft sta aggiungendo alcune cose in vista delle nuove funzionalità della console, ma l'UI e la dashboard saranno le stesse. La velocità e la reattività saranno migliorare. Credo sia una buona idea che siano allineate. Ci saranno altri miglioramenti nei prossimi mesi, compreso l'arrivo di una nuova app per lo Store".

In sostanza, secondo Tom Warren, le inevitabili novità e migliorie saranno implementate già su Xbox One nei prossimi mesi, così da risultare già pronte per il debutto di Xbox Series X atteso a fine anno. Di opinione un po' diversa Jez Corden di Windows Central, secondo il quale le migliorie saranno più sostanziali di quanto lasciato intendere da Warren. La certezza l'avremo solamente nei prossimi mesi: Microsoft non ha ancora annunciato le date precise dei suoi prossimi Inside Xbox, ma sappiamo per certo che a luglio verranno presentati i first party, Halo Infinite compreso. Prima di salutarvi, se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a dare un'occhiata alla Xbox Series X personalizzata di Everyeye.