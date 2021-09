Xbox Series X: data e orario della conferenza Microsoft al Tokyo Game Show

Microsoft sarà al Tokyo Game Show 2021 Online, la casa di Redmond ha confermato in queste ore la data e l'orario della conferenza Xbox al TGS, in programma il 30 settembre alle 18:00 ora locale, le 11:00 del mattino in Italia.

Con un post su Xbox Wire, la compagnia specifica come la conferenza sarà un modo per riunire la community asiatica di Xbox grazie ad uno show pensato per i giocatori giapponesi e asiatici, ci saranno iniziative e annunci per il pubblico locale ma non bisogna aspettarsi annunci o debutti globali.

Come già specificato in passato, non ci saranno nuovi annunci Microsoft al Tokyo Game Show 2021 e tutte le comunicazioni saranno rivolte al pubblico giapponese, non aspettiamoci dunque novità legate a progetti come Starfield, Halo Infinite, Fable, Perfect Dark, Avowed di Obsidian, Hellblade II Senua's Saga e altri titoli in sviluppo presso gli studi occidentali di Microsoft.

Microsoft chiarisce in ogni caso che ci sarà spazio nei prossimi mesi anche per annunci di rilevanza globale, al momento la compagnia non ha ancora annunciato il consueto Xbox Fan Fest autunnale ma è probabile che l'azienda celebrerà nel migliore dei modi i grandi lanci delle prossime settimane con Forza Horizon 5 e Halo Infinite in dirittura di arrivo entro fine anno su PC e Xbox.