Xbox Series X: la data di uscita della console svelata da un leak?

Secondo quanto riportato sul Microsoft Store, Yakuza Like A Dragon uscirà il 13 novembre: che sia proprio questa la data del debutto di Xbox Series X? Del resto il gioco SEGA è uno dei titoli della lineup di lancio della nuova console...

E' difficile dirlo con certezza, Yakuza Like A Dragon è stato effettivamente annunciato come uno dei giochi di lancio di Xbox Series X ma è bene ribadire come il titolo supporti lo Smart Delivery e dunque non è detto che la data indicata corrisponda effettivamente al giorno di lancio della console.

Yakuza Like A Dragon è atteso per novembre 2020 su PC (via Steam e Microsoft Store), Xbox One/Xbox Series X e PlayStation 4, in seguito arriverà anche su PS5. In occasione del nuovo trailer pubblicato ieri, SEGA si è limitata a ribadire la finestra di lancio e confermare che "Yakuza accompagnerà il debutto di Xbox Series X sul mercato" ma senza fornire una data precisa, apparentemente svelata però dallo store digitale della casa di Redmond.

La stessa supposizione riguardo alla data di lancio di Xbox Series X è stata fatta anche basandosi sulle date di uscita di Assassin's Creed Valhalla (17 novembre) e Cyberpunk 2077 (19 novembre), non è semplice quindi sbilanciarsi. E voi cosa ne pensate? Xbox Series X uscirà davvero il 13 novembre oppure no?