Xbox Series X: data di uscita e prezzo svelati, lo stesso giorno uscirà anche Series S

Thurrott ha svelato la nuova Xbox Series S con un leak, a questa fuga di notizie partecipa ora anche Windows Central, che annuncia in anticipo sui tempi data di uscita e prezzo di Xbox Series X.

La testata, da sempre molto vicina a Microsoft, conferma che Xbox Series X e Series S usciranno il 10 novembre (non è chiaro se sono in USA o in contemporanea mondiale) al prezzo rispettivamente di 499 e 299 dollari. Xbox Series S come detto sarà il modello entry level, la console non includerà il lettore ottico e sarà dunque compatibile unicamente con i giochi digitali. Entrambe gli hardware potranno essere acquistati (almeno negli Stati Uniti) anche tramite il programma Xbox All Access al prezzo di 25 dollari al mese per Xbox Series S e 35 dollari al mese per Xbox Series X.

I prezzi delle console next-gen di Microsoft sembrano dunque in linea con quelli di Xbox One S e Xbox One X, aspettiamo in ogni caso una conferma da parte della casa di Redmond, sebbene Windows Central sia una fonte assolutamente affidabile considerando.

Secondo la testata presto Microsoft terrà uno speciale evento per annunciare la data di uscita e il prezzo di Xbox Series X, durante lo show verrà annunciata anche Xbox Series S, con ogni probabilità avremo maggiori dettagli in merito nel corso della settimana.