Xbox Series X: data di uscita e prezzo ufficiale, preordini al via il 22 settembre

A poche ore dal leak di Xbox Series S, Microsoft ha comunicato data di uscita e prezzo di Xbox Series X: il sito ufficiale di Xbox è stato infatti aggiornato con tutti i dettagli in merito al lancio della nuova console.

Xbox Series X sarà disponibile dal 10 novembre negli Stati Uniti (lo stesso giorno di Xbox Series S) al prezzo stimato di 499 dollari (tasse escluse), preordini aperti dal 22 settembre. Microsoft potrebbe adottare la stessa strategia commerciale scelta per Xbox Series S, la quale costerà 299 dollari negli Stati Uniti (tasse escluse) e 299 euro in Europa. Xbox Series X costerà 499 euro in Europa, come confermato da Microsoft con un comunicato stampa.

"Xbox Series X, la console più veloce e potente, e Xbox Series S, una console all-digital che offre la velocità e le performance di nuova generazione nell’Xbox più piccola mai costruita, arriveranno il 10 novembre. I pre-order per entrambe le console inizieranno il 22 settembre. I prezzi sono i seguenti: 299,99€ per Xbox Series S e 499,99€ per Xbox Series X."



Dopo mesi di rumor e speculazioni si chiude dunque il cerchio: Xbox Series X e Series S saranno disponibili dal 10 novembre anche in Europa al prezzo rispettivamente di 499 euro e 299 euro.