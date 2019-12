Xbox Series X, Microsoft sulla denominazione: la next-gen sarà 'semplicemente Xbox'

Dopo essere stata presentata per la prima volta con il nome in codice "Project Scarlett", la prossima generazione di console di casa Microsoft è stata protagonista sul palco dei The Game Awards 2019.

Durante l'evento, la Casa di Redmond ha infatti svelato al mondo il design di Xbox Series X, denominazione ufficiale della next-gen verdecrociata. Recentemente, la redazione di Business Insider ha avuto di approfondire alcuni aspetti connessi alla scelta di questa specifica nomenclatura.



Interrogato in merito, si riporta, un portavoce di Microsoft ha specificato quanto segue: "Il nome che portiamo avanti per la prossima generazione è semplicemente Xbox. [...] E ai The Game Awards avete visto quel nome prenderà vita attraverso Xbox Series X". "In maniera simile a quello che i fan hanno visto con le precedenti generazioni, - ha aggiunto il rappresentante della Casa di Redmond intervistato da Business Insider - il nome 'Xbox Series X' lascia spazio per ulteriori console in futuro". "Siamo entusiasti di offrire ai fan un assaggio della prossima generazione gaming con Xbox Series X. - ha infine concluso - Ma oltre questo, non abbiamo altro da aggiungere".



In attesa di eventuali ulteriori dettagli in merito, segnaliamo che Phil Spencer ha recentemente condiviso alcune dichiarazioni in merito alla potenza della next-gen Microsoft. Per tutti i dettagli sui più recenti annunci hardware del colosso di Redmond, sulle pagine di Everyeye trovate uno speciale dedicato a Xbox Series X, a cura del nostro Giuseppe Arace.