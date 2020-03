Xbox Series X: tutti i dettagli su SSD, slot di espansione e hard disk esterni

I vertici della divisione Xbox di Microsoft hanno svelato tutte le componenti hardware di Xbox Series X: grazie all'analisi e agli approfondimenti compiuti dal team di Digital Foundry, finalmente conosciamo tutte le informazioni su SSD, hard disk esterni e slot di espansione della console nextgen della casa di Redmond.

Partendo dalla memoria interna della piattaforma Xbox di prossima generazione, il collettivo di DF conferma l'utilizzo da parte di Microsoft di un SSD iperveloce da 1 TB su architettura NVMe customizzata dagli stessi progettisti del colosso tecnologico statunitense. Vengono così smentiti i rumor degli ultimi mesi legati all'impiego, da parte della casa di Redmond, di un SSD di dimensioni più contenute, anche se non sappiamo quale impatto avrà questa scelta sui costi di produzione e, conseguentemente, sul prezzo di commercializzazione della console.

Chi vorrà aumentare ulteriormente lo spazio di archiviazione di Xbox Series X potrà comunque servirsi dello slot di espansione che, posto sul retro del sistema, consente l'impiego di una cartuccia NVMe da 1 TB: la video analisi di Digital Foundry conferma la collaborazione con produttori esterni come la californiana Seagate, un dettaglio non di poco conto per chi teme di dover pagare eccessivamente questo genere di accessori.

A rassicurare ulteriormente i futuri acquirenti di Xbox Series X ci pensano gli stessi rappresentanti di Microsoft confermando che sarà comunque possibile utilizzare un hard disk esterno (sia meccanico che SSD) utilizzando una delle porte USB 3.2 presenti sul retro della console nextgen. A questo punto non ci resta che ricordarvi che Xbox Series X sarà disponibile a Natale 2020 ad un prezzo che deve essere ancora annunciato.