Xbox Series X e Diablo 4, il bundle è ufficiale! Data d'uscita, prezzo e contenuti

Le recenti anticipazioni sull'imminente annuncio del bundle di Xbox Series X con Diablo 4 trovano ufficialmente conferma: dalle colonne di Xbox Wire, Microsoft svela tutti i dettagli su questa nuova iniziativa promozionale realizzata in sinergia con Activision Blizzard.

Il bundle speciale di Xbox Series X dedicato a Diablo 4 comprende una versione 'classica' in colorazione nera della console Microsoft di ultima generazione (e relativo controller) e una copia dell'attesissimo action ruolistico di Blizzard.

All'edizione Standard di Diablo 4 si aggiunge anche un pacchetto speciale da sbloccare nel gioco una volta ottenuta la capacità di utilizzare le cavalcature per esplorare Sanctuarium: il codice del DLC presente nel bundle consente di accedere al Light Bearer Mount e alla Mount Armor per Caparison of Faith.

La commercializzazione del bundle di Xbox Series X dedicato a Diablo 4 è prevista a partire dal 6 giugno al prezzo consigliato di 559 dollari. Sempre per il 6 giugno è atteso il lancio di Diablo 4 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sapevate che Blizzard ha preannunciato l'arrivo di un grande streaming di Diablo 4 per il mese di aprile? L'appuntamento mediatico si focalizzerà sul sistema di progressione, sull'esperienza di gioco offerta dalle attività endgame e sui cambiamenti apportati dalla casa di Irbine seguendo i feedback dei partecipanti alla recente fase di beta testing.