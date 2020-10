Xbox Series X: Digital Foundry conferma, esiste un gioco capace di girare a 8K e 60fps

Phil Spencer ha recentemente dichiarato che la risoluzione 8K non diventerà uno standard a breve nel mondo dei videogiochi, eppure c'è già chi sta sperimentando in tal senso su Xbox Series X, come confermato da Digital Foundry.

Durante un recente livestream, l'editor di DF Richard Leadbetter ha rivelato che "certamente ci sono alcuni giochi più semplici, stile Geometry Wars, capaci di girare in 8K ma c'è anche un altro gioco in 8K... non credo però di poterne parlare al momento." Gli fa eco il collega John Linneman: "Sì... c'è almeno un gioco in sviluppo che punta agli 8K/60fps"

Questo è tutto quello che sappiamo al momento e i due tecnici di Digital Foundry non si sono sbilanciati, non sappiamo quindi se stiano parlando di una produzione indipendente oppure di un progetto AA/AAA, è certo in ogni caso che almeno uno studio sta sperimentando con la risoluzione 8K/60fps su Xbox Series X, non è chiaro se il gioco in questione sia in sviluppo anche per PlayStation 5.

Tornando in apertura, Phil Spencer è stato piuttosto chiaro a riguardo: "ritengo che l'8K sia una tecnologia molto ambiziosa. I display attualmente in commercio non sono in grado di gestire immagini di questo tipo. Credo ci vogliano ancora diversi anni prima che la risoluzione 8K diventi uno standard nel mondo dei videogiochi, ammesso che possa diventarlo in futuro."