Xbox Series X: Digital Foundry ipotizza le possibili evoluzioni della GPU

Richard Leadbetter di Digital Foundry ha pubblicato un corposo articolo provando a ipotizzare l'evoluzione della GPU di Xbox Series X partendo dai (pochi) dettagli diffusi da Microsoft e dalle presunte dimensioni della console.

Leadbetter parte esaminando dimensioni e forma di Xbox Series X, a suo avviso tutto è stato studiate per fare in modo che il sistema possa raffreddare al meglio "un hardware molto potente". La fonte ipotizza che la GPU possa essere più complessa e articolata rispetto alle schede AMD Navi uscite nel corso del 2019 e questa teoria trova riscontro anche in alcuni rumor che vorrebbero Microsoft puntare ai 12 TeraFLOPS per Xbox Series X, almeno questo sarebbe il traguardo interno prefissato dalla casa di Redmond.

Ipoteticamente la GPU di serie della console potrebbe avere dimensioni maggiori, una velocità di clock più elevata e una complessità hardware superiore rispetto ai modelli Navi già noti, oltre a poter contare su una sezione dedicata al Ray Tracing. Si tratta però, come detto, solamente di ipotesi e per quanto Digital Foundry sia una fonte decisamente accurata, è possibile che quanto previsto da Leadbetter non corrisponda effettivamente a realtà.

Scopriremo le effettive caratteristiche tecniche di Xbox Series X nel corso del 2020, apparentemente la presentazione della console è prevista in primavera, con il lancio fissato per l'autunno.