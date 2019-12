Xbox Series X: Digital Foundry prova a ipotizzarne la potenza e le specifiche hardware

Dopo aver ammirato le confezioni fan made dei giochi Xbox Series X, ci rituffiamo idealmente nella nextgen per scoprire cosa ne pensano i ragazzi di Digital Foundry sulla potenza della prossima console di Microsoft e sulle sue ipotetiche specifiche hardware.

Non potendo attingere alla documentazione ufficiale della casa di Redmond o tantomeno ai progetti del colosso tecnologico americano, il collettivo di DF si riallaccia alle dichiarazioni di Phil Spencer sulla potenza di Xbox Series X e sulle differenze rispetto all'attuale generazione di piattaforme Xbox.

Partendo dal raffronto di Spencer tra la potenza di Series X con quella di Xbox One e Xbox One X, in termini squisitamente numerici la futura console di Microsoft dovrebbe vantare tra i 10,4 e i 12,2 TeraFLOPS, tecnicamente inferiori ai 13 TeraFLOPS di PS5 ventilati dai rumor sul dev kit della piattaforma Sony.

Al netto delle considerazioni sulla potenza computazionale di GPU e CPU di Series X, il boss della divisione Xbox di Microsoft ha ribadito che la console nextgen beneficerà di una maggiore ottimizzazione garantita, ad esempio, dalla tecnologia proprietaria del Variabile Rate Shading e dall'SSD iperveloce.

Non è un caso, infatti, se la redazione di Digital Foundry evidenzia l'enorme differenza rappresentata dall'utilizzo delle nuove memorie NVMe in ambito console: anche rispetto a Xbox One X, infatti, gli SSD equipaggiati da Xbox Series X dovrebbero donargli una velocità di accesso ai dati ben 40 volte superiore, da qui i toni entusiastici utilizzati da sviluppatori, produttori e addetti al settore nel descrivere il balzo prestazionale reso possibile dalle memorie delle piattaforme nextgen.

L'ultimo spunto di riflessione fornitoci da DF riguarda il prezzo di lancio di Xbox Series X: a detta degli analisti di Digital Foundry, infatti, la console potrebbe essere venduta a 500 dollari. Date un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e diteci che cosa ne pensate al riguardo.