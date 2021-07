Xbox Series X All Digital? La community riflette sull'utilità del lettore di dischi

"Possessori di Xbox Series X: utilizzate il lettore di dischi?". L'apparentemente innocua domanda posta da un utente di ResetEra sull'effettiva utilità del lettore ottico di Xbox Series X sta scatenando un acceso dibattito tra i frequentatori del popolare forum videoludico.

Nell'esporre il suo pensiero, l'utente di ResetEra conosciuto come Shatty McKracken esordisce affermando che "ho Series X dal lancio e mi colpisce pensare al fatto che non hai utilizzato il lettore di dischi. Non so nemmeno se sia funzionante o se ci sia qualche difetto perché non l'ho mai usato. Da quando c'è il Game Pass tutti i miei acquisti sono in digitale dai tempi di Xbox One, ma anche in quella generazione occasionalmente mi ritrovavo a sfruttare il lettore di dischi. Stavolta, invece, non ho mai avuto questa necessità".

A conclusione del suo intervento, l'utente del celebre forum si domanda se Microsoft "realizzerà mai una versione senza disco di Xbox Series X che possa ridurre il prezzo della console di una cinquantina di dollari. Odio pagare qualcosa che non userò mai. L'ultimo PC che mi sono assemblato non ha nessun lettore, ma ho comunque acquistato un lettore Blu-Ray esterno per ogni evenienza".

L'interessante tema sollevato dal membro di ResetEra ha generato un fitto scambio di messaggi con gli altri utenti del forum: in molti concordano nel ritenere inutile il lettore ottico di Xbox Series X, ma tanti riferiscono di utilizzarlo per giocare (saltuariamente o con maggiore frequenza) ai titoli attuali e delle passate generazioni di Xbox. Il dibattito che sta avendo luogo su ResetEra sta coinvolgendo anche i possessori di PlayStation 5 e di altre console, specie in funzione della possibile scomparsa dei giochi su supporto fisico teorizzata dagli analisti e da personalità del settore come il papà di Elite David Braben.

Naturalmente, vi invitiamo a farci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, se anche voi ritenete che il lettore di dischi di Xbox Series X (e PS5) sia ormai superfluo o se, al contrario, lo reputate ancora un componente fondamentale e imprescindibile della vostra console casalinga d'elezione.