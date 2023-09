Xbox Series X Digital: il trailer fan made presenta la console leak con controller aptico

Partendo dalle informazioni e dalle immagini di Xbox Series X 'Refresh' All Digital spuntate dall'ultimo, gigantesco leak di Microsoft, lo youtuber Concept Creator ha realizzato un finto filmato promozionale che presenta al grande pubblico la nuova console verdecrociata.

Il fittizio video di presentazione realizzato da Concept Creator riprende così gli schemi esplicativi e gli scatti trapelati del modello All Digital di Xbox Series X per immaginare l'aspetto finale della console e di Sebile, il controller Xbox con feedback aptico emerso anch'esso dall'enorme leak che ha coinvolto la casa di Redmond e la sua divisione videoludica.

Nella versione fan made del trailer di presentazione di Xbox Series X Digital si mettono in luce i diversi elementi di design che dovrebbero contraddistinguere il 'refresh mid-gen' della piattaforma di punta dell'attuale famiglia di console Microsoft, come il design cilindrico che evolve il form factor a torre e gli ingressi anteriori e posteriori. Non meno interessante (anche se puramente di fantasia) è anche il passaggio del video che viene utilizzato dallo youtuber per ipotizzare il lancio di due modelli in colorazione bianca o nera e illustrare il design del nuovo controller di Microsoft dotato di feedback aptico, una tecnologia rapportabile a quella utilizzata da Sony con il DualSense di PlayStation 5 e i controller Sense di PlayStation VR2.

Già che ci siamo, vi riproponiamo le immagini ufficiali dei prototipi di Xbox Series X e Series S condivise da Microsoft per mostrare il percorso di sviluppo intrapreso per dare forma all'attuale famiglia di console verdecrociate.