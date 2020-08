Xbox Series X: dimensioni a confronto con PS4 e altre console in un video

I curatori del canale YouTube di Maniak Gaming affermano di essere entrati in possesso di uno dei prototipi finali di Xbox Series X e lo testimoniano con un video che mostra nel dettaglio la console e le sue dimensioni a confronto con quelle di PlayStation 4 e altre piattaforme.

Il filmato realizzato dai creatori di contenuti sta facendo velocemente il giro della rete, generando un'accesa discussione sui social e su forum come ResetEra. Nel video, il team di Maniak Gaming mostra con dovizia di particolari il design della console e dei singoli componenti della scocca esterna, come la base d'appoggio di Xbox Series X e la griglia superiore che, nella versione retail, ospiterà una grande ventola a basso regime di rotazioni.

Le console scelte per condurre questa analisi sulle dimensioni di Xbox Series X sono davvero tante: gli youtuber hanno infatti deciso di confrontare il sistema nextgen della casa di Redmond con le dimensioni di piattaforme come Xbox One S, PlayStation 4 modello "Slim", Xbox One X, PS4 PRO, Nintendo Switch, GameCube e NES. Vale comunque la pena precisare che la comparativa di Maniak Gaming, essendo realizzata con un prototipo, è stata condotta senza l'avallo di Microsoft, diversamente da quanto accaduto nel marzo di quest'anno con il teardown effettuato da Digital Foundry per svelare i segreti della componentistica interna e del sistema di dissipazione del calore di Xbox Series X.